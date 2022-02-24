Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 13 от 8 февраля 2022 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, определены сведения, связанные с установлением регулируемых цен на товары, которые указываются в товарно-транспортных накладных и товарных накладных производителями (импортерами), юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оптовую торговлю этими товарами.

К обязательным для указания сведениям относятся: отпускная цена производителя (импортера), вид скидки (с отпускной цены, оптовая), оптовая надбавка и иная информация о структуре цены.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.