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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ОБЯЗАЛО УКАЗЫВАТЬ В ТОВАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ СВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВЛЕНИЕМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН
11:31 25.02.2022
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 13 от 8 февраля 2022 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, определены сведения, связанные с установлением регулируемых цен на товары, которые указываются в товарно-транспортных накладных и товарных накладных производителями (импортерами), юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оптовую торговлю этими товарами.
К обязательным для указания сведениям относятся: отпускная цена производителя (импортера), вид скидки (с отпускной цены, оптовая), оптовая надбавка и иная информация о структуре цены.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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