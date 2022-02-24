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МИНФИН БЕЛАРУСИ ВЫНЕС НА ОБСУЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
18:13 24.02.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2016 г. № 651».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления подготовлен в целях:
совершенствования порядка аттестации специалистов рынка ценных бумаг, в том числе порядка выдачи, приостановления и прекращения действия квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг;
обеспечения автоматизации процессов подачи документов, выдачи (продления действия) и получения квалификационных аттестатов;
оптимизации порядка допуска к прохождению аттестации претендентов на получение квалификационных аттестатов;
продления срока действия квалификационных аттестатов аттестованных специалистов рынка ценных бумаг, работы аттестующего органа.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Свои замечания и предложения с 24 февраля по 6 марта 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты (с пометкой «651»).
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