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МИНФИН БЕЛАРУСИ ВЫНЕС НА ОБСУЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

18:13 24.02.2022 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2016 г. № 651». Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления подготовлен в целях: совершенствования порядка аттестации специалистов рынка ценных бумаг, в том числе порядка выдачи, приостановления и прекращения действия квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг; обеспечения автоматизации процессов подачи документов, выдачи (продления действия) и получения квалификационных аттестатов; оптимизации порядка допуска к прохождению аттестации претендентов на получение квалификационных аттестатов; продления срока действия квалификационных аттестатов аттестованных специалистов рынка ценных бумаг, работы аттестующего органа. Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов. Свои замечания и предложения с 24 февраля по 6 марта 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты (с пометкой «651»).