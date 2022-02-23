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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПЛАТ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАЗОВОГО СЧЕТА В БАНКЕ


16:18 24.02.2022

Постановлением Совета министра и Национального банка № 93/3 от 22 февраля 2022 года определен определен перечень выплат социального характера.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлен перечень выплат социального характера, для получения которых физлица, имеющие в соответствии с законодательством право на их получение и изъявившие желание либо обязанные в соответствии с актами законодательства получать такие выплаты через банки, открывают базовые счета.

В перечне содержится 30 наименований выплат, в числе которых:

пенсии;

пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

пособие по безработице;

стипендии гражданам, направленным органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов;

денежная компенсация расходов граждан на оплату проезда к месту обучения и обратно или к месту прохождения производственной практики и обратно;

материальная помощь безработному и членам его семьи, а также гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и освоения содержания образовательной программы обучающих курсов по направлению органов по труду, занятости и социальной защите;

государственная адресная социальная помощь, выплачиваемая в безналичной форме физическим лицам;

государственные пособия семьям, воспитывающим детей, выплачиваемые органами по труду, занятости и социальной защите;

единовременная выплата семьям при рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой необходимости, выплачиваемая органами по труду, занятости и социальной защите;

единовременная денежная выплата многодетной матери, награждаемой орденом Матери;

единовременная материальная помощь к учебному году, выплачиваемая из средств местного бюджета.

Правовой акт принят в соответствии с указом от 23 сентября 2021 г. № 363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания».

Указом № 363 физлицам предоставляется право на открытие текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях, с владельцев которых не взимается вознаграждение (плата) за осуществление на территории Беларуси и в национальном сегменте сети интернет операций, включаемых в базовые условия обслуживания.

Правовой акт направлен на установление минимального социального стандарта бесплатного платежного обслуживания физических лиц и развитие конкуренции при оказании банковских услуг.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г.
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