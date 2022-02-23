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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


РАБОТА С КАДРАМИ В ГОСОРГАНАХ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА


14:16 24.02.2022

Лукашенко 23 февраля подписал указ № 66 "О совершенствовании работы с кадрами в государственных органах", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документ направлен на улучшение системы учета, подбора и расстановки руководящих кадров, повышение эффективности деятельности госорганов по реализации государственной кадровой политики и в сфере обеспечения кадровой безопасности.

Для унификации подходов к учету руководящих должностей, подбору и расстановке управленческих кадров на всех уровнях системы органов государственного аппарата расширяется перечень ведомств, формирующих кадровые реестры.

Так, помимо кадровых реестров главы государства, Совета министров, областных и Минского городского исполкомов вводятся кадровые реестры государственных органов, подчиненных (подотчетных) президенту, республиканских органов государственного управления, городских и районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах. При этом определяются общие требования к порядку ведения кадровых реестров.

Указом предусмотрены меры по совершенствованию отбора кадров для замещения руководящих должностей и государственной службы. В этой связи установлен порядок формирования и проверки сведений о кандидатах на должности, включенные в кадровые реестры, а также на должности государственных служащих.

В целях повышения эффективности деятельности по предупреждению коррупционных проявлений в системе государственного управления утверждено Положение, регулирующее вопросы декларирования доходов и имущества лиц, занимающих должности, включенные в кадровый реестр главы государства, кандидатов на эти должности, а также их родственников.

Указ вступает в силу через месяц после его официального опубликования.
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