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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ЛИМИТ ДИРЕКТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА 2022 ГОД В РАЗМЕРЕ 156 МЛН РУБЛЕЙ
15:33 23.02.2022
Совмин 18 февраля 2022 г. принял постановление № 78 «О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2022 году».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, документ направлен на ограничение выдачи общих объемов директивного кредитования, предусмотренное программой деятельности правительства до 2025 года (утверждено постановлением Совмина № 758 от 24 декабря 2020 г.).
В частности, документом утверждены: общие направления и лимиты директивного кредитования; направления и лимиты директивного кредитования банками и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий; план финансирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий.
Общий лимит директивного кредитования на 2022 год утвержден в размере 156,02 млн рублей.
Лимит будет распределен по следующим направлениям:
кредитование мероприятий госпрограммой “Аграрный бизнес” на 2021-2025 годы – 33,879 млн рублей;
кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений президента – 93,38 млн рублей;
кредитование физических лиц в рамках решений президента – 28,761 млн рублей.
Кредитование указанных направлений будет осуществляться ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
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