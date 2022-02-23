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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ЛИМИТ ДИРЕКТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА 2022 ГОД В РАЗМЕРЕ 156 МЛН РУБЛЕЙ


15:33 23.02.2022

Совмин 18 февраля 2022 г. принял постановление № 78 «О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2022 году».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, документ направлен на ограничение выдачи общих объемов директивного кредитования, предусмотренное программой деятельности правительства до 2025 года (утверждено постановлением Совмина № 758 от 24 декабря 2020 г.).

В частности, документом утверждены: общие направления и лимиты директивного кредитования; направления и лимиты директивного кредитования банками и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий; план финансирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий.

Общий лимит директивного кредитования на 2022 год утвержден в размере 156,02 млн рублей.

Лимит будет распределен по следующим направлениям:

кредитование мероприятий госпрограммой “Аграрный бизнес” на 2021-2025 годы – 33,879 млн рублей;

кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений президента – 93,38 млн рублей;

кредитование физических лиц в рамках решений президента – 28,761 млн рублей.

Кредитование указанных направлений будет осуществляться ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
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