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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ И НКФО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ ПРИНИМАЕМЫХ ИМИ РИСКОВ
11:53 23.02.2022
Постановлением правления Нацбанка № 53 от 8 февраля 2022 года утверждены Правила оценки деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (НКФО) в целях определения уровня принимаемых ими рисков.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, правила устанавливают порядок оценки деятельности банков и НКФО в целях определения уровня рисков, принимаемых ими при осуществлении своей деятельности, включая показатели оценки и методику классификации банков по группам риска, для определения государственным учреждением «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» группы риска, к которой относится банк, и расчета банками дополнительной ставки календарных взносов в резерв указанного государственного учреждения.
Оценка деятельности банка в целях определения уровня рисков, принимаемых им при осуществлении своей деятельности, проводится по следующим показателям: ликвидность банка; капитал и левередж банка; качество активов банка; привлеченные банком средства физических лиц.
Показателями, характеризующими ликвидность банка, являются: величина покрытия ликвидности банка; величина чистого стабильного фондирования банка.
Показателями, характеризующими капитал и левередж банка, являются: показатель достаточности нормативного капитала банка; показатель левереджа банка.
В постановлении приводятся формулы, по которым рассчитываются каждый из показателей оценки деятельности банков.
Кроме того, в документе говорится о методике классификации банков по группам риска, а также приводится формула, по которой рассчитывается агрегированная оценка рисков, принимаемых банками при осуществлении своей деятельности (АОУР).
В зависимости от значения агрегированной оценки рисков, принимаемых банками при осуществлении своей деятельности, банк относится к одной из следующих групп:
группа риска I (значение агрегированной оценки составляет 3 балла и менее);
группа риска II (значение агрегированной оценки составляет от 4 до 6 баллов
включительно);
группа риска III (значение агрегированной оценки составляет 7 баллов и более).
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