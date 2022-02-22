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НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ В 2021 ГОДУ НАПРАВЯТ БОЛЕЕ 688 МЛН РУБЛЕЙ
14:44 22.02.2022
Постановлением Совета министров № 87 от 18 февраля 2021 года утвержден план финансирования «ОАО «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий в 2022 году.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, на эти цели будет направлено 688,591 млн рублей.
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