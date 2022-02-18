Постановлением Совета министров № 80 от 14 февраля установлены требования для подтверждения производства промышленной продукции на территории Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой портал, для подтверждения производства промышленной продукции на территории Беларуси необходимо наличие одного из следующих документов:

акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь;

сертификат о происхождении товара формы СТ-1, выдаваемый в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью соглашения о правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, в случае отсутствия производимой промышленной продукции в перечне установленных постановлением требований.

Документом также определены требования к промышленной продукции, предъявляемые для ее отнесения к продукции, произведенной на территории Беларуси.

Информация о продукции, соответствующей установленным требованиям, и ее производителях включается в реестр промышленной продукции Республики Беларусь.

Постановление правительства от 21 мая 2016 г. № 402 «Об определении критериев отнесения промышленной продукции к продукции, произведенной в Республике Беларусь» признается утратившим силу.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования.