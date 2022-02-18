|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УСТАНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
12:42 21.02.2022
Постановлением Совета министров № 80 от 14 февраля установлены требования для подтверждения производства промышленной продукции на территории Беларуси.
Как сообщает Национальный правовой портал, для подтверждения производства промышленной продукции на территории Беларуси необходимо наличие одного из следующих документов:
акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь;
сертификат о происхождении товара формы СТ-1, выдаваемый в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью соглашения о правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, в случае отсутствия производимой промышленной продукции в перечне установленных постановлением требований.
Документом также определены требования к промышленной продукции, предъявляемые для ее отнесения к продукции, произведенной на территории Беларуси.
Информация о продукции, соответствующей установленным требованиям, и ее производителях включается в реестр промышленной продукции Республики Беларусь.
Постановление правительства от 21 мая 2016 г. № 402 «Об определении критериев отнесения промышленной продукции к продукции, произведенной в Республике Беларусь» признается утратившим силу.
Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2022
Курсы в банках
на 21.02.2022
Конвертация в банках
на 21.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте