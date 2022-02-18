Указом № 53 от 18 февраля 2022 г. уточнены вопросы установления экологического налога на транзитную транспортировку нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает Национальный правовой портал, соответствующие изменения внесены в указ от 10 января 2020 г. № 9 «О налогообложении».

В частности, ставка экологического налога составит: 0,35 рубля за перемещение 1 тонны нефти на 100 километров; 0 рублей за перемещение 1 тонны нефтепродуктов на 100 километров.

Кроме того, документом предусмотрена отмена ставки налога на прибыль в размере 50 (пятьдесят) процентов, установленной для организаций, осуществляющих транспортировку по территории Республики Беларусь магистральными трубопроводами нефти и (или) нефтепродуктов транзитом.

Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.