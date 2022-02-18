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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОТМЕНИЛИ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОПЕРАТОРОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
10:47 21.02.2022
Указом № 53 от 18 февраля 2022 г. уточнены вопросы установления экологического налога на транзитную транспортировку нефти и нефтепродуктов.
Как сообщает Национальный правовой портал, соответствующие изменения внесены в указ от 10 января 2020 г. № 9 «О налогообложении».
В частности, ставка экологического налога составит: 0,35 рубля за перемещение 1 тонны нефти на 100 километров; 0 рублей за перемещение 1 тонны нефтепродуктов на 100 километров.
Кроме того, документом предусмотрена отмена ставки налога на прибыль в размере 50 (пятьдесят) процентов, установленной для организаций, осуществляющих транспортировку по территории Республики Беларусь магистральными трубопроводами нефти и (или) нефтепродуктов транзитом.
Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.
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