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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР


11:45 18.02.2022

Закон Республики Беларусь № 156-З «Об изменении законов по вопросам деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» принят15 февраля 2022 года.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями, в частности, предусмотрено дополнение Кодекса Республики Беларусь о недрах статьей, которой установлены компетенции администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» (индустриальный парк) в области использования и охраны недр.

Так, в области использования и охраны недр на территории индустриального парка (исключение – территории населенных пунктов, в том числе Минска и земель в границах перспективного развития Минска в соответствии с его генеральным планом, садоводческих товариществ и дачных кооперативов) администрации индустриального парка разрешено принимать:

в установленном Кодексом о недрах порядке решения о предоставлении геологических и горных отводов (исключение – случаи, когда в соответствии с Кодексом соответствующие решения принимает президент);

решения о приостановлении или прекращении права пользования недрами при нарушении законодательства об охране и использовании недр (исключение – случаи, когда в соответствии с Кодексом, иными законодательными актами принятие таких решений отнесено к компетенции госорганов).

Также в Кодекс о недрах внесены изменения, согласно которым:

геологические отводы предоставляются юрлицам и ИП на основании решений районных (областных, Минского городского, городских (городов областного подчинения) исполнительных и распорядительных органов, администрации индустриального парка;

администрацией индустриального парка предоставляются геологические отводы, если они располагаются на территории парка.

Аналогичный порядок предусматривается для предоставления юрлицам и ИП горных отводов.

Также Законом № 156-З корректируется Закон Республики Беларусь от 16 ноября 2010 г. № 190-З «О наименованиях географических объектов». В частности, администрации индустриального парка предоставлено право присваивать наименования и переименовывать остановочные пункты транспорта общего пользования, расположенные в границах парка (исключение – остановочные пунктов транспорта общего пользования в населенных пунктах, расположенных в границах индустриального парка).

Основные положения закона вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
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