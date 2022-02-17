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АКТУАЛИЗИРОВАНЫ И ОПТИМИЗИРОВАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ


10:02 18.02.2022

Постановлением Совета министров № 63 от 2 февраля 2022 г. актуализированы и оптимизированы санитарно-эпидемиологические требования к организациям здравоохранения, иным организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в частности, конкретизирована область распространения требований при осуществлении фармацевтической деятельности; сгруппированы однотипные требования к организациям, осуществляющим медицинскую и фармацевтическую деятельность, а также внесены правки редакционно-технического характера; исключены установленные неясности и различия в содержании и понимании нормативного правового акта; внесены дополнения и изменения с учетом практики применения документа.

Кроме того, дополнены требования:

к содержанию территории и к минимальному составу и площади помещений организаций здравоохранения;

расширен перечень медицинских манипуляций в пластической эстетической хирургии, которые могут выполняться в процедурном или манипуляционном кабинете;

расширен перечень средств, используемых для проведения гигиенической обработки кожи рук работниками организаций здравоохранения;

исключено требование для аптек в части контроля проведения уборки в рамках производственного контроля с проведением микробиологического мониторинга объектов внешней среды;

установлены ограничения в части использования ртутных термометров;

введены новые термины «инструкция производителя» и «современные технологии уборок»;

дополнены требования к работе с пациентами носителями мультирезистентных штаммов.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
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