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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН РЕГЛАМЕНТ АДМИНПРОЦЕДУРЫ О СОГЛАСОВАНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
16:50 17.02.2022
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 6 от 19 января 2022 г. утвержден регламент административной процедуры о согласовании выполнения на поверхностных водных объектах работ, оказывающих вредное воздействие на состояние рыбных ресурсов.
Как сообщает Национальный правовой портал, административная процедура осуществляется в отношении субъектов хозяйствования по подпункту 3.11.1 единого перечня административных процедур, утвержденного постановлением Совета министров № 548 от 24 сентября 2021 г.
Документом определены:
особенности осуществления указанной админпроцедуры;
документы и (или) сведения, необходимые для осуществления админпроцедуры, представляемые заинтересованным лицом;
сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления админпроцедуры;
порядок подачи (отзыва) административной жалобы.
Постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г.
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