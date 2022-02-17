Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 6 от 19 января 2022 г. утвержден регламент административной процедуры о согласовании выполнения на поверхностных водных объектах работ, оказывающих вредное воздействие на состояние рыбных ресурсов.

Как сообщает Национальный правовой портал, административная процедура осуществляется в отношении субъектов хозяйствования по подпункту 3.11.1 единого перечня административных процедур, утвержденного постановлением Совета министров № 548 от 24 сентября 2021 г.

Документом определены:

особенности осуществления указанной админпроцедуры;

документы и (или) сведения, необходимые для осуществления админпроцедуры, представляемые заинтересованным лицом;

сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления админпроцедуры;

порядок подачи (отзыва) административной жалобы.

Постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г.