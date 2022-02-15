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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ НА ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
12:53 17.02.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусматривается внесение изменений в ряд правительственных постановлений по вопросам таможенного регулирования.
Как сообщает Национальный правовой портал, вносятся изменения в следующие постановления правительства:
от 21 марта 2014 г. № 241 «О таможенной процедуре свободной таможенной зоны (свободного склада)»;
от 20 июня 2019 г. № 406 «О мерах по реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза».
Организатор общественного обсуждения – Государственный таможенный комитет Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения с 17 по 27 февраля 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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