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В БЕЛАРУСИ НА ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

12:53 17.02.2022 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусматривается внесение изменений в ряд правительственных постановлений по вопросам таможенного регулирования. Как сообщает Национальный правовой портал, вносятся изменения в следующие постановления правительства: от 21 марта 2014 г. № 241 «О таможенной процедуре свободной таможенной зоны (свободного склада)»; от 20 июня 2019 г. № 406 «О мерах по реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза». Организатор общественного обсуждения – Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Свои замечания и предложения с 17 по 27 февраля 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.