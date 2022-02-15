Решением Минского горисполокма № 283 от 3 февраля 2022 года проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года установлен в размере 26,057 (ранее в ноябре 2021 года - 25,864).

Решение вступает в силу после его официального опубликования.