Постановлением Совета министров № 82 от 15 февраля 2022 г. в Беларуси вводится лицензирование на вывоз белого кристаллического сахара.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, вывоз сахара, вне зависимости от страны происхождения, за пределы Беларуси осуществляется по разовым лицензиям, которые выдает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с «Белгоспищепромом».

При этом постановление не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства Беларуси и в качестве припасов.

Документ также не распространяется и на товары, перемещаемые во время международных транзитных перевозок, которые начинаются и завершаются за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также проходят таможенные процедуры в стране ЕАЭС и перемещаются транзитом через Беларусь.

Министерству иностранных дел поручено в уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении Беларусью данной меры.

постановление вступило в силу и будет действовать в течение шести месяцев.