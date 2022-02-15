На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013).

Как сообщает Национальный правовой портал, проект подготовлен в целях изменения требований к указанию пищевой ценности в маркировке продуктов убоя и мясной продукции.

В частности, предусмотрены допустимые пределы фактических значений содержания пищевых веществ при указании информации о пищевой ценности данной продукции: белок – не менее 80% от значения, указанного в маркировке продукции; жир, углеводы, энергетическая ценность (калорийность) – не более 120% от значения, указанного в маркировке продукции.

Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Свои замечания и предложения с 16 по 26 февраля 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.