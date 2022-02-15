|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
17:50 16.02.2022
На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013).
Как сообщает Национальный правовой портал, проект подготовлен в целях изменения требований к указанию пищевой ценности в маркировке продуктов убоя и мясной продукции.
В частности, предусмотрены допустимые пределы фактических значений содержания пищевых веществ при указании информации о пищевой ценности данной продукции: белок – не менее 80% от значения, указанного в маркировке продукции; жир, углеводы, энергетическая ценность (калорийность) – не более 120% от значения, указанного в маркировке продукции.
Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Свои замечания и предложения с 16 по 26 февраля 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2022
Курсы в банках
на 16.02.2022
Конвертация в банках
на 16.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте