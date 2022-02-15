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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТОВ АДМИНПРОЦЕДУР В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
09:53 16.02.2022
Подведены итоги общественного обсуждения проектов постановлений Министерства по чрезвычайным ситуациям в отношении регламентов административных процедур.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 31 января по 10 февраля 2022 г.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования регламентов административных процедур в области промышленной безопасности первого проекта являются общественные отношения, возникающие при: выдаче разрешений (свидетельств); внесения изменений в разрешения (свидетельства).
В процессе общественного обсуждения первого проекта постановления замечаний и предложений не поступило.
Второй проект направлен на урегулирование вопросов согласования отступлений от требований норм и правил в области промышленной безопасности, выдачи заключений о соответствии принимаемых в эксплуатацию объектов строительства разрешительной и проектной документации и выдачи разрешений и внесения изменений в разрешения на право:
проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов;
изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов или технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах;
проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации аттракционов, строительных грузопассажирских подъемников, грузоподъемных кранов, лифтов, сосудов, работающих под давлением;
разработки декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов.
В процессе общественного обсуждения второго проекта постановления поступило замечание и (или) предложение от одного участника.
Ознакомиться с результатами рассмотрения поступившего предложения можно на сайте НЦПИ.
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