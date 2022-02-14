ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЗДРАВ УТОЧНИЛ ТРЕБОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ОКАЗАНИЮ МЕДПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ


11:15 15.02.2022

Постановлением Министерства здравоохранения № 9 от 7 февраля 2022 г. уточнены вопросы привлечения обучающихся к участию в оказании медицинской помощи пациентам и занятию деятельностью, связанной с обращением лекарственных средств.

Как сообщает Национальный правовой портал, к участию в оказании медпомощи допускаются обучающиеся, получающие:

высшее образование по профилю «Здравоохранение» и окончившие третий курс в учреждении образования. Они могут работать на должностях служащих медицинских работников со средним специальным медицинским образованием в соответствии с профилем (специальностью) получаемого образования;

среднее специальное медицинское образование по специальности «Лечебное дело» и окончившие второй курс в учреждении образования. Даная категория студентов-медиков может трудиться на должности:

медицинской сестры кабинета, структурного подразделения, Белорусского Общества Красного Креста (старшая),

медицинского брата кабинета, структурного подразделения, Белорусского Общества Красного Креста (старший),

медицинской сестры выездной бригады скорой медицинской помощи,

медицинского брата выездной бригады скорой медицинской помощи.

В обоих случаях с обучающимися заключается трудовой договор.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2022
валюта курс
EUR 2.9450
USD 2.6009
RUB 3.3829
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9450 +0.033
USD 2.6009 +0.0407
RUB 3.3829 -0.03
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9270 2.9370
USD 2.5830 2.5950
RUB 3.3750 3.3870
подробнее

Конвертация в банках
на 15.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1290 1.1350
EUR/RUB 86.6800 86.9000
USD/RUB 76.5100 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте