Постановлением Министерства здравоохранения № 9 от 7 февраля 2022 г. уточнены вопросы привлечения обучающихся к участию в оказании медицинской помощи пациентам и занятию деятельностью, связанной с обращением лекарственных средств.

Как сообщает Национальный правовой портал, к участию в оказании медпомощи допускаются обучающиеся, получающие:

высшее образование по профилю «Здравоохранение» и окончившие третий курс в учреждении образования. Они могут работать на должностях служащих медицинских работников со средним специальным медицинским образованием в соответствии с профилем (специальностью) получаемого образования;

среднее специальное медицинское образование по специальности «Лечебное дело» и окончившие второй курс в учреждении образования. Даная категория студентов-медиков может трудиться на должности:

медицинской сестры кабинета, структурного подразделения, Белорусского Общества Красного Креста (старшая),

медицинского брата кабинета, структурного подразделения, Белорусского Общества Красного Креста (старший),

медицинской сестры выездной бригады скорой медицинской помощи,

медицинского брата выездной бригады скорой медицинской помощи.

В обоих случаях с обучающимися заключается трудовой договор.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.