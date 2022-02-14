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ПВТ ДОЛЖЕН БУДЕТ ВЕСТИ РЕЕСТР ВИРТУАЛЬНЫХ КОШЕЛЬКОВ - УКАЗ

09:55 15.02.2022 Лукашенко 14 февраля подписан указ № 48 "О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты", сообщает его пресс-служба. Согласно информации, документ подписан с целью «исключения случаев теневого финансирования запрещенной деятельности». Указ предусматривает формирование Парком высоких технологий реестра адресов виртуальных кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности, и установление порядка его функционирования. «Данная норма призвана защитить участников рынка цифровых активов от утраты имущества и предупредить непреднамеренное вовлечение в запрещенную законом деятельность», - говорится в комментарии.