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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДВЕ НОВЫЕ УЛИЦЫ ПОЯВЯТСЯ В СМОЛЕВИЧАХ
16:57 14.02.2022
Смолевичским районным Советом депутатов 1 февраля 2022 г. принято решение № 208 о присвоении наименований улицам в городе Смолевичи.
Как сообщает Национальный правовой портал, новым улицам в Смолевичах, расположенным параллельно улице Бэзавай, присвоены наименования: «вулiца Малiнавая» (на белорусском языке), «улица Малиновая» (на русском языке); «вулiца Каштанавая» (на белорусском языке), «улица Каштановая» (на русском языке).
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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