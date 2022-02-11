Смолевичским районным Советом депутатов 1 февраля 2022 г. принято решение № 208 о присвоении наименований улицам в городе Смолевичи.

Как сообщает Национальный правовой портал, новым улицам в Смолевичах, расположенным параллельно улице Бэзавай, присвоены наименования: «вулiца Малiнавая» (на белорусском языке), «улица Малиновая» (на русском языке); «вулiца Каштанавая» (на белорусском языке), «улица Каштановая» (на русском языке).

Решение вступает в силу после его официального опубликования.