Специалистами Национального фонда технических нормативных правовых актов с учетом практического опыта работы в 2021 г. разработан СТБ 1.16-2021 «Национальная система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила формирования и ведения фонда технических нормативных правовых актов», который утвержден Госстандартом и вводится в действие 1 апреля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, СТБ 1.16-2021 устанавливает общие правила формирования и ведения фонда технических регламентов ЕАЭС (ТС), ТНПА в области технического нормирования и стандартизации, документов в области технического нормирования и стандартизации, не являющихся ТНПА, и их переводов, а также общие принципы информационного обеспечения данными документами сотрудников и подразделений организаций и предприятий.

Стандарт определяет требования к источникам формирования фонда документов, их учету, хранению и поддержанию в актуальном состоянии, информационному обеспечению.