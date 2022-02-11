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СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДС


18:00 11.02.2022

Постановлением Совмина № 75 от 10 февраля 2022 года тверждено Положение о порядке выдачи заключения о назначении ввозимых организацией – производителем электромобилей на территорию Республики Беларусь автокомпонентов для целей освобождения от налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенным или налоговым органом.

Как сообщает Национальный правовой портал, положением предусмотрено, что подтверждение условий для применения освобождения от НДС осуществляется путем выдачи соответствующих заключений.

Выдача таких заключений осуществляется Министерством промышленности на основании письменного заявления организации – производителя электромобилей, к которому прилагаются:

перечень ввозимых организацией – производителем электромобилей на территорию Республики Беларусь автокомпонентов, предназначенных для производства электромобилей;

копия внешнеторгового договора (контракта) при необходимости;

копия сертификата продукции (работ, услуг) собственного производства, выданного Белорусской торгово-промышленной палатой;

обоснование целесообразности ввоза на территорию Республики Беларусь заявленных автокомпонентов, предназначенных для производства электромобилей, включающее подтверждение отсутствия производства в стране автокомпонентов, аналогичных ввозимым.

Заключение выдается в течение 20 рабочих дней.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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