На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым корректируется ряд постановлений правительства по вопросам использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусмотрено внесение изменений в следующие постановления Совмина:

от 10 января 2011 г. № 26 «Об установлении перечня мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, финансируемых за счет средств республиканского и местных бюджетов»;

от 2 марта 2015 г. № 152 «О некоторых мерах по реализации Водного кодекса Республики Беларусь»;

от 17 ноября 2021 г. № 668 «О наведении порядка на земле».

Проект разработан в целях приведения указанных правовых актов в соответствие с:

законом Республики Беларусь от 5 января 2022 г. № 148-З «Об изменении законов по вопросам обеспечения единства измерений и охраны водных ресурсов»;

указом от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования».

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 по 21 февраля 2022 г. на электронный адрес: . https://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=16706