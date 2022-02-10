С 1 марта 2022 года в Беларуси вводится маркировка средствами идентификации отдельных товаров легкой промышленности.

Как сообщает пресс-центр МНС по Могилевской области, маркировке средствами идентификации подлежат также остатки товаров, имеющиеся на дату введения маркировки у субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами.

В соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке маркировки остатков товаров (утверждена постановлением МНС № 17 от 03.05.2021 г.), в целях организации бесперебойной торговли субъекты хозяйствования вправе провести инвентаризацию остатков товаров до даты введения маркировки товаров средствами идентификации и в порядке, установленном Инструкцией о порядке оборота кодов маркировки, средств идентификации, защищенных материальных носителей, защищенных материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, характеристиках средств идентификации, утвержденной постановлением № 17, приобрести средства идентификации.

По информации издательства «Белбланкавыд», для предоставления субъектам хозяйствования возможности заблаговременного приобретения кодов маркировки (средств идентификации), с 1 февраля 2022 года обеспечена их выдача белорусского образца для маркировки остатков товаров легпрома. Техническая возможность внесения субъектами хозяйствования сведений в систему маркировки об остатках товаров будет предоставлена с даты введения маркировки отдельных товаров легкой промышленности, то есть с 1 марта 2022 года.

Пошаговый алгоритм действий субъектов хозяйствования при осуществлении маркировки остатков товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации (размещен на официальном сайте МНС), сохраняет свою актуальность.