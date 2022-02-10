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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН УТВЕРДИЛ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ГОСОРГАНАМИ В 2022 ГОДУ
14:49 10.02.2022
Постановлением Совета министров № 73 от 8 февраля 2022 г. утвержден план подготовки (участия в подготовке) законопроектов республиканскими органами государственного управления в 2022 году.
Как сообщает Национальный правовой портал, в план вошли 26 законопроектов в различных сферах.
Так, документом предусмотрена подготовка законопроектов о внесении изменений и дополнений в ряд кодексов Республики Беларусь: Избирательный, Воздушный, Лесной, Уголовно-исполнительный и др. Совершенствование норм кодексов будет осуществляться с учетом практики их применения.
Планируется подготовка законопроектов о внесении изменений в законы (с учетом практики применения) «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь», «Об основах административных процедур», «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», «О свободных экономических зонах», «О городском электрическом транспорте и метрополитене», «О внешней трудовой миграции», «Об охране окружающей среды» и др.
Постановление определяет также подготовку законопроектов «О Всебелорусском народном собрании», «О страховой деятельности», «О лизинговой деятельности», «О регулировании безопасности при использовании атомной энергии» и др.
Планом предусмотрена также подготовка концепции Кодекса Республики Беларусь о здравоохранении.
Кроме того, запланирована подготовка 4 указов, которыми, в частности, предусмотрена корректировка правовых актов по вопросам государственной адресной социальной помощи, административным процедурам.
Республиканским органам госуправления поручено обеспечить: своевременную и качественную подготовку предусмотренных планом законопроектов (концепций законопроектов); согласование их с заинтересованными и представление в правительство в установленные сроки; участие своих работников в подготовке законопроектов.
Постановление вступает в силу с 11 февраля 2022 г.
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