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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ


13:06 10.02.2022

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 4 от 24 января 2022 года утвержден новый коэффициент изменения стоимости зданий и сооружений для физических лиц.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, коэффициент изменения стоимости капитальных строений (зданий и сооружений (их частей), в том числе жилых домов, садовых домиков, дач, жилых помещений (квартир, комнат), нежилых помещений, хозяйственных построек, гаражей, иных зданий и сооружений, включая незавершенные строительством, машино-мест, принадлежащих физическим лицам, на 1 января 2022 г установлен в размере 1,1735 (в 2021 году он был 1,0754).

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.
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