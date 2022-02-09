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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН УКАЗ О ПРИЗЫВЕ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ
10:00 10.02.2022
Лукашенко 9 февраля подписал указ № 34 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", сообщает его пресс-служба.
Указом предусматривается призвать в феврале-мае 2022 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве граждан из числа студентов 1-го курса учреждений высшего образования Республики Беларусь сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу.
"Принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве", - говорится в комментарии к документу.
Одновременно предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.
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