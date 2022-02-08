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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В 2022 ГОДУ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ 4,2 МЛН КВ. М ЖИЛЬЯ
12:15 09.02.2022
Постановлением Совмина № 69 от 4 февраля 2022 года утверждены объемы строительства жилья в Беларуси в 2022 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в 2022 году планируется построить 4,2 млн кв. м жилья.
При этом в Брестской области будет построено 640 тыс. кв. м, в Витебской – 355 тыс. кв. м, в Гомельской – 520 тыс. кв. м, в Гродненской – 475 тыс. кв. м, в Могилевской области – 330 тыс. кв. м, в Минске - 880 тыс. кв. м жилья.
В Минской области запланировано построить 1 млн кв. м (24,4 тыс. кв. метров должно быть построено в городах-спутниках Минским горисполкомом для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске).
В Беларуси в этом году будет построено 86,9 тыс. кв. м арендного жилья государственного и частного жилищных фондов. За счет средств консолидированного бюджета и средств, полученных от предоставления арендного жилья, будет возведено 83,6 тыс. кв. м, за счет средств субъектов хозяйствования — 3,3 тыс. кв. м.
В Брестской области будет построено 19 тыс. кв. м такого вида жилья, в Витебской и Гомельской — по 15 тыс. кв. м, в Гродненской — 9,1 тыс. кв. м, в Минской — 5,3 тыс. кв. м, в Могилевской — 9,9 тыс. кв. м, в Минске - 13,6 тыс. кв. м.
Согласно постановлению, на эти цели направят 123,14 млн рублей, в том числе 12 млн рублей из республиканского бюджета, 80,74 млн рублей — из местных бюджетов, 25,15 млн - от предоставления арендного жилья.
В текущем году планируется построить 215,3 тыс. кв. м жилья в домах, в которых электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Из них 18 тыс. кв. м будет возведено в Брестской области, 23 тыс. кв. м – в Витебской, 20 тыс. кв. м – в Гомельской, 30 тыс. кв. м – в Гродненской, 55 тыс. кв. м – в Минской, 61,4 тыс. кв. м — в Могилевской области, 7,9 тыс. кв. м - в Минске.
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