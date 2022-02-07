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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНТРАНС ПРОВОДИТ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ ЗАКОНА «О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»


13:17 08.02.2022

Министерство транспорта и коммуникаций проводит правовой мониторинг закона от 6 января 1999 г. № 237-З «О железнодорожном транспорте».

Как сообщает Национальный правовой портал, задачами правового мониторинга являются: оценка эффективности норм закона о железнодорожном транспорте; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения закона о железнодорожном транспорте; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации закона о железнодорожном транспорте.

В рамках проведения правового мониторинга постановления все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе о (об):

актуальности регулирования законом о железнодорожном транспорте общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;

наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в законе о железнодорожном транспорте, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;

наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в законе о железнодорожном транспорте, избыточности таких норм;

положительных и отрицательных последствиях принятия закона о железнодорожном транспорте;

количестве и содержании обращений граждан и организаций, связанных с применением закона о железнодорожном транспорте;

необходимости корректировки закона о железнодорожном транспорте (по возможности с конкретизацией).

Информацию и предложения можно направлять с 8 по 21 февраля 2022 г.: в виде сообщений в специальном разделе на Правовом форуме Беларуси; в электронном виде на электронную почту Минтранса () с обязательным указанием «Правовой мониторинг закона».

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями, и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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