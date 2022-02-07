|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНТРАНС ПРОВОДИТ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ ЗАКОНА «О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»
13:17 08.02.2022
Министерство транспорта и коммуникаций проводит правовой мониторинг закона от 6 января 1999 г. № 237-З «О железнодорожном транспорте».
Как сообщает Национальный правовой портал, задачами правового мониторинга являются: оценка эффективности норм закона о железнодорожном транспорте; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения закона о железнодорожном транспорте; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации закона о железнодорожном транспорте.
В рамках проведения правового мониторинга постановления все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе о (об):
актуальности регулирования законом о железнодорожном транспорте общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;
наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в законе о железнодорожном транспорте, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;
наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в законе о железнодорожном транспорте, избыточности таких норм;
положительных и отрицательных последствиях принятия закона о железнодорожном транспорте;
количестве и содержании обращений граждан и организаций, связанных с применением закона о железнодорожном транспорте;
необходимости корректировки закона о железнодорожном транспорте (по возможности с конкретизацией).
Информацию и предложения можно направлять с 8 по 21 февраля 2022 г.: в виде сообщений в специальном разделе на Правовом форуме Беларуси; в электронном виде на электронную почту Минтранса () с обязательным указанием «Правовой мониторинг закона».
Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями, и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2022
Курсы в банках
на 08.02.2022
Конвертация в банках
на 08.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте