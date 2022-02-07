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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ ДОПМЕРЫ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТКЛУБОВ И ФЕДЕРАЦИЙ
09:59 08.02.2022
Лукашенко подписал 7 февраля указ № 33, которым корректируется указ № 191 от 15 апреля 2013 года "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документ принят в целях дополнительного стимулирования развития собственной хозяйственной деятельности клубов по игровым видам спорта и республиканских спортивных федераций.
Указом предусматривается отнесение к средствам поддержки доходов клубов и федераций, которые получены от рекламодателей, являющихся государственными организациями, а также от иностранных организаций, не менее половины акций (долей в уставном фонде) которых находится в собственности Республики Беларусь.
Министерство спорта и туризма наделяется правом утверждения порядка согласования планов развития клубов или смет федераций и отзыва такого согласования при выявлении фактов нарушения ими норм указа № 191. При этом отзыв согласования будет являться основанием для прекращения поддержки. Министерству спорта и туризма поручено до 1 апреля 2022 года утвердить порядок согласования планов развития клубов и смет федераций, а также их отзыва.
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