На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрена корректировка двух указов: от 23 ноября 2020 г. № 437 «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины»; от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».

Как сообщает Национальный правовой портал, документ подготовлен в целях выработки четкого и понятного механизма реализации древесины субъектам хозяйствования для рационального и полного использования лесных ресурсов.

Предметом правового регулирования проекта Указа являются общественные отношения, возникающие при реализации круглых лесоматериалов в ходе биржевых и вне биржевых торгов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси со 4 по 14 февраля 2022 г.