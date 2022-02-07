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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЛЕСХОЗ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ СУБЪЕКТАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
18:11 07.02.2022
На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрена корректировка двух указов: от 23 ноября 2020 г. № 437 «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины»; от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».
Как сообщает Национальный правовой портал, документ подготовлен в целях выработки четкого и понятного механизма реализации древесины субъектам хозяйствования для рационального и полного использования лесных ресурсов.
Предметом правового регулирования проекта Указа являются общественные отношения, возникающие при реализации круглых лесоматериалов в ходе биржевых и вне биржевых торгов.
Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси со 4 по 14 февраля 2022 г.
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