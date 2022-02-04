|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 21 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ ВСТУПИТ В СИЛУ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
13:11 07.02.2022
С 21 февраля 2022 года в Беларуси вступит в силу новая редакция Правил пользования газом в быту.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, созданы условия для развития рынка услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, вводных и внутренних газопроводов бытовых потребителей газа, в связи с чем установлено две новых отдельных формы договоров с такими потребителями – договор газоснабжения и договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и вводных и внутренних газопроводов, а также конкретизированы требования к организациям, оказывающим данные услуги.
Новыми правилами конкретизированы требования, направленные на обеспечение безопасности при пользовании газом в быту, в том числе по своевременному проведению техобслуживания газоиспользующего оборудования и газопроводов.
Кроме того, определены виды работ по техобслуживанию газового оборудования и газопроводов жилого фонда и установлена периодичность их выполнения;
В целях установления единого порядка проверки состояния и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в жилых и нежилых помещениях придается статус обязательного к исполнению технического кодекса установившейся практики «Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов. Организация и порядок проведения», утвержденного постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 7 декабря 2018 года № 8.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2022
Курсы в банках
на 07.02.2022
Конвертация в банках
на 07.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте