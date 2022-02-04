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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 21 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ ВСТУПИТ В СИЛУ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ


13:11 07.02.2022

С 21 февраля 2022 года в Беларуси вступит в силу новая редакция Правил пользования газом в быту.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, созданы условия для развития рынка услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, вводных и внутренних газопроводов бытовых потребителей газа, в связи с чем установлено две новых отдельных формы договоров с такими потребителями – договор газоснабжения и договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и вводных и внутренних газопроводов, а также конкретизированы требования к организациям, оказывающим данные услуги.

Новыми правилами конкретизированы требования, направленные на обеспечение безопасности при пользовании газом в быту, в том числе по своевременному проведению техобслуживания газоиспользующего оборудования и газопроводов.

Кроме того, определены виды работ по техобслуживанию газового оборудования и газопроводов жилого фонда и установлена периодичность их выполнения;

В целях установления единого порядка проверки состояния и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в жилых и нежилых помещениях придается статус обязательного к исполнению технического кодекса установившейся практики «Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов. Организация и порядок проведения», утвержденного постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 7 декабря 2018 года № 8.
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