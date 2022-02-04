ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЮРЛИЦАМ И ИП РАСХОДОВ ПО СБОРУ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И УПАКОВКИ НА 2022 ГОД


11:59 07.02.2022

Совет министров принял постановление от 2 февраля 2022 г. № 60 «Об установлении на 2022 год размеров расходования средств и компенсации».

Как сообщает Национальный правовой портал, размер компенсации юрлицам и ИП расходов:

по сбору отходов, полученных в результате заготовки у физлиц (за исключением ИП), при условии использования или обезвреживания этих отходов:

Br150 за тонну отходов бумаги и картона;

Br220 за тонну отходов стекла;

Br250 за тонну ПЭТ-бутылок;

Br150 за тонну отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок);

по сбору отходов, полученных в результате сортировки коммунальных отходов или собранных в местах временного хранения отходов, предназначенных для самостоятельного размещения отходов потребления их производителями, при условии использования или обезвреживания этих отходов:

Br150 за тонну отходов бумаги и картона;

Br220 за тонну отходов стекла;

Br150 за тонну ПЭТ-бутылок;

Br150 за тонну отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок);

по сбору отходов, полученных вышеуказанными способами, при условии использования или обезвреживания этих отходов:

Br625 за тонну отходов электрического и электронного оборудования крупногабаритного (габариты такого оборудования в сумме в трех измерениях составляют свыше 160 сантиметров);

Br725 за тонну отходов электрического и электронного оборудования среднегабаритного (его габариты в сумме в трех измерениях составляют свыше 80 сантиметров до 160 сантиметров включительно);

Br815 за тонну отходов электрического и электронного оборудования мелкогабаритного (к нему относится оборудование, габариты которого в сумме в трех измерениях составляют до 80 сантиметров включительно);

Br100 за тонну масел моторных, смазочных отработанных, за исключением переданных на использование в целях сжигания и (или) производства топлива;

Br150 за тонну изношенных шин, покрышек и камер резиновых;

Br1,10 за штуку ртутных ламп (компактных) отработанных;

Br0,83 за штуку люминесцентных трубок отработанных, ртутных термометров отработанных;

Br5500 рублей за тонну отработанных элементов питания (батареек).

Правовым актом также определены и размеры других компенсаций в сфере обращения с отходами.

Постановление вступает в силу с 5 февраля 2022 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2022
валюта курс
EUR 2.9563
USD 2.5804
RUB 3.3953
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9563 +0.0265
USD 2.5804 -0.0148
RUB 3.3953 +0.0101
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9300 2.9400
USD 2.5620 2.5700
RUB 3.3850 3.3970
подробнее

Конвертация в банках
на 07.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1450
EUR/RUB 86.3000 86.8500
USD/RUB 75.5000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте