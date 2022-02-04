Постановлением Совета министров № 70 от 4 февраля 2022 г. введено лицензирование вывоза отдельных видов товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в соответствии с документом вывоз лука, капусты белокочанной и яблок вне зависимости от страны происхождения за пределы Беларуси осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ с облисполкомами (Минским горисполкомом).

При этом разовые лицензии выдаются в порядке, аналогичном установленному правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Госучреждение «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» и его территориальные организации в областях осуществляют выдачу фитосанитарных сертификатов на вывозимые за пределы Беларуси лук, капусту белокочанную и яблоки при наличии разовой лицензии на их вывоз.

Действие постановления не распространяется на товары:

вывозимые в государства-члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Беларуси, а также в качестве припасов;

перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС;

помещенные под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС, отличном от Республики Беларусь, перемещаемые транзитом через территорию Беларуси;

перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве-члене ЕАЭС.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует в течение трех месяцев.