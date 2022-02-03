Постановлением Совета министров № 59 от 2 февраля 2022 г. внесены изменения в порядок закупок за счет собственных средств.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, с 5 марта 2022 года расширен перечень товаров, допуск к закупкам которых подлежит согласованию с комиссией по вопросам промышленной политики.

Кроме того, исключено требование о достижении минимальной доли белорусских товаров при закупке товаров на биржевых торгах, аукционах, при закупке товаров для оптовой и (или) розничной торговли, общественного питания.

Скорректирован перечень случаев, на которые не распространяет действие постановление № 229, в том числе: действие законодательства о закупках за счет собственных средств распространено на закупки товаров (работ, услуг) при строительстве с привлечением полностью или частично средств внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии правительства, кредитов банков Беларуси, привлеченных под гарантии правительства, облисполкомов и Минского горисполкома.