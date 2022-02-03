Постановлением Совмина № 62 от 2 февраля 2022 г. корректируется постановление правительства от 14 июня 2002 г. № 778 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями, в частности, уточняются перечни: товаров длительного пользования, на период устранения недостатков или замены которых потребителю безвозмездно не предоставляется аналогичный товар; непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату.

Первый перечень дополнен ювелирными и другими изделиями, изготовленными из драгоценных металлов и их сплавов, в том числе со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения либо без них, либо изготовленными из материалов природного или искусственного происхождения со вставками из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней; драгоценными камни; изделиями из жемчуга и янтаря.

Во второй дополнительно включены: памятные банкноты, памятные и слитковые (инвестиционные) монеты, являющиеся законным платежным средством Республики Беларусь, и футляры к ним; драгоценные металлы и драгоценные камни, реализуемые Национальным банком, банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями при совершении банковских операций.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.