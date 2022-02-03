Лукашенко 3 февраля подписал указ № 29 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов", сообщает его пресс-служба.

«Документ принят для создания в 2022 году дополнительных условий для обновления подвижного состава белорусских международных грузоперевозчиков транспортными средствами высокого экологического класса», - отмечается в комментарии.

Указом предусмотрено освобождение ввозимых в Беларусь новых (с момента выпуска которых прошло не более одного года) грузовых автомобилей экологического класса 6 от утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость.

Такие преференции позволят отечественным перевозчикам приобрести технику, соответствующую высоким требованиям экологических стандартов, что необходимо для перевозок по территориям стран Европейского союза.