|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ ДОПМЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК
18:42 03.02.2022
Лукашенко 3 февраля подписал указ № 29 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов", сообщает его пресс-служба.
«Документ принят для создания в 2022 году дополнительных условий для обновления подвижного состава белорусских международных грузоперевозчиков транспортными средствами высокого экологического класса», - отмечается в комментарии.
Указом предусмотрено освобождение ввозимых в Беларусь новых (с момента выпуска которых прошло не более одного года) грузовых автомобилей экологического класса 6 от утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость.
Такие преференции позволят отечественным перевозчикам приобрести технику, соответствующую высоким требованиям экологических стандартов, что необходимо для перевозок по территориям стран Европейского союза.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2022
Курсы в банках
на 03.02.2022
Конвертация в банках
на 03.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте