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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ ДОПМЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК


18:42 03.02.2022

Лукашенко 3 февраля подписал указ № 29 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов", сообщает его пресс-служба.

«Документ принят для создания в 2022 году дополнительных условий для обновления подвижного состава белорусских международных грузоперевозчиков транспортными средствами высокого экологического класса», - отмечается в комментарии.

Указом предусмотрено освобождение ввозимых в Беларусь новых (с момента выпуска которых прошло не более одного года) грузовых автомобилей экологического класса 6 от утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость.

Такие преференции позволят отечественным перевозчикам приобрести технику, соответствующую высоким требованиям экологических стандартов, что необходимо для перевозок по территориям стран Европейского союза.
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