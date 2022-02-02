На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрена корректировка указа от 4 мая 2021 г. № 176 «О жилищных облигациях».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект указа подготовлен с целью усовершенствования порядка эмиссии жилищных облигаций и направлен на обеспечение защиты прав граждан при финансировании ими строительства жилых помещений посредством института жилищных облигаций.

Совершенствование указанного порядка связано, прежде всего, с недобросовестностью ведения хозяйственной деятельности отдельными застройщиками – эмитентами жилищных облигаций.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 3 по 13 февраля 2022 г.