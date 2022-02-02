На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям от 14 мая 2021 г. № 33».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект разработан с целью:

приведения нормативных правовых актов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в соответствие с указом от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» и постановлением Совета министров от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

регламентации общественных отношений, возникающих при определении условий, порядка выдачи и учета единой книжки взрывника.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси со 2 по 12 февраля 2022 г.