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ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИСЬ

13:40 02.02.2022 Постановлением Совета министров № 57 от 31 января 2022 г. изменены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на: сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – $47,7 за 1 т (ранее – $46,7); прямогонный бензин – $26,2 за 1 т (ранее – $25,6); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $14,3 за 1 т (ранее – $14,0). Постановление вступило в силу 1 февраля 2022 г.