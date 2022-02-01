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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
12:24 02.02.2022
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 19-Т от 31 декабря 2021 г. утверждены экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлены обязательные для соблюдения правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» к ним отнесены в том числе:
объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более (исключение – объекты сельскохозяйственного назначения, на которых не планируется осуществлять экологически опасную деятельность);
объекты промышленности (объекты, на которых планируется осуществление экономической деятельности в сфере материального производства, связанной с производством орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности), материалов, топлива, энергии, дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, а также с производством товаров, оборудования, машин, механизмов, добычей полезных ископаемых), у которых базовый размер санитарно-защитной зоны не установлен;
атомные электростанции и другие ядерные установки (исключение – сооружения и комплексы с экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами (сборками), максимальная мощность которых не превышает 1 киловатта постоянной тепловой нагрузки);
установки, предназначенные для производства или обогащения ядерного материала, регенерации отработавшего ядерного материала;
стационарные объекты и (или) сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов;
объекты, на которых осуществляются хранение, использование, обезвреживание и захоронение отходов;
тепловые электростанции и другие установки для сжигания топлива установленной суммарной (тепловой и электрической) мощностью 100 мегаватт и более;
республиканские автомобильные дороги, железнодорожные пути, аэродромы и аэропорты с основной взлетно-посадочной полосой 1500 метров и более;
искусственные водоемы с площадью поверхности более 50 гектаров;
воздушные линии электропередачи напряжением 220 киловольт и более протяженностью 15 километров и более.
Оценка осуществляется, согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденному постановлением Совета министров № 47 от 19 января 2017 г.
При проведении ОВОИС учитываются детальная оценка существующего состояния окружающей среды и прогноз возможного ее изменения при осуществлении строительной деятельности, эксплуатации, выводе из эксплуатации объекта, а также в результате вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций, в том числе на территории затрагиваемых сторон в случае возможного трансграничного воздействия.
Постановление вступает в силу с 2 февраля 2022 г.
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