Постановлением Министерства здравоохранения № 122 от 23 ноября 2021 г. в новой редакции излагается Инструкция о порядке осуществления мероприятий технического (технологического, поверочного) характера органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, системы Министерства здравоохранения.

Как сообщает Национальный правовой портал, соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление № 97 от 19 сентября 2019 г.

К таким мероприятиям, согласно постановлению Совета министров № 1105 от 30 ноября 2012 года, относятся:

расследование возникновения профессионального заболевания (подозрения на заболевание);

отбор проб и образцов продукции на всех этапах ее обращения для проведения исследований в лабораториях системы Министерства здравоохранения, аккредитованных в установленном законодательством порядке;

изучение эффективности проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятий;

изучение и оценка факторов среды обитания человека.

У данных мероприятий предупредительно-профилактическая направленность. Целью их проведения является оценка соблюдения субъектами в местах осуществления деятельности:

санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза;

общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом;

специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров;

санитарных норм и правил;

гигиенических нормативов.

Постановление вступает в силу c 2 февраля 2022 г.