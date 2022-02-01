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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В РАМКАХ ГОССАННАДЗОРА
09:59 02.02.2022
Постановлением Министерства здравоохранения № 122 от 23 ноября 2021 г. в новой редакции излагается Инструкция о порядке осуществления мероприятий технического (технологического, поверочного) характера органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, системы Министерства здравоохранения.
Как сообщает Национальный правовой портал, соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление № 97 от 19 сентября 2019 г.
К таким мероприятиям, согласно постановлению Совета министров № 1105 от 30 ноября 2012 года, относятся:
расследование возникновения профессионального заболевания (подозрения на заболевание);
отбор проб и образцов продукции на всех этапах ее обращения для проведения исследований в лабораториях системы Министерства здравоохранения, аккредитованных в установленном законодательством порядке;
изучение эффективности проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятий;
изучение и оценка факторов среды обитания человека.
У данных мероприятий предупредительно-профилактическая направленность. Целью их проведения является оценка соблюдения субъектами в местах осуществления деятельности:
санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза;
общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом;
специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров;
санитарных норм и правил;
гигиенических нормативов.
Постановление вступает в силу c 2 февраля 2022 г.
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