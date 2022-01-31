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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНТРАНС БЕЛАРУСИ ВЫНОСИТ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОН «О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»
11:53 01.02.2022
Министерство транспорта и коммуникаций проводит правовой мониторинг Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 237-З «О железнодорожном транспорте».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, цель правового мониторинга – анализ практики применения закона, эффективности правового регулирования им общественных отношений.
Задачами правового мониторинга являются: оценка эффективности норм закона; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения закона; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации закона.
В рамках мониторинга Минтранс предлагает всем заинтересованным гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам направлять в адрес Минтранса информацию и предложения, в том числе о (об):
актуальности регулирования законом общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;
наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в законе,
наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;
наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в Законе, избыточности таких норм;
положительных и отрицательных последствиях принятия закона;
количестве и содержании обращений граждан и организаций, связанных с применением закона;
необходимости корректировки закона (по возможности в виде конкретных формулировок с обоснованием необходимости их принятия).
Общие сроки проведения правового мониторинга – с 8 февраля 2022 г. (начало) до 7 марта 2022 г. (окончание).
Сроки направления гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами информации и предложений в отношении закона – с 9 февраля 2022 г. (начало) до 21 февраля 2022 г. (окончание).
Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут направлять свои предложения на электронную почту Минтранса () с обязательным указанием «Правовой мониторинг закона».
Предложения не будут рассматриваться как электронные обращения граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в адрес Минтранса и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
Электронные обращения, подпадающие под действие закона от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц», могут быть направлены в Минтранс в специальную рубрику «Электронные обращения» на официальном сайте Минтранса.
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