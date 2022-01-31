Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси по магистральным трубопроводам, проиндексированы на 7,4%. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 7 от 19 января 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, постановлением предусмотрено повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям в размере, не превышающем прогнозируемый на 2022 год в Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года.