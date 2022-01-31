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ТАРИФ НА ТРАНЗИТ НЕФТИ ПО БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,4%
10:05 01.02.2022
Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси по магистральным трубопроводам, проиндексированы на 7,4%. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 7 от 19 января 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, постановлением предусмотрено повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям в размере, не превышающем прогнозируемый на 2022 год в Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года.
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