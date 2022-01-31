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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА В ВУЗЫ И ССУЗЫ


18:17 31.01.2022

Лукашенко указом № 23 утвердил Правила приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, а также Правила приема лиц для получения среднего специального образования, сообщает его пресс-служба.

Правила приема разработаны с учетом новой редакции Кодекса Беларуси об образовании и в целом сохраняют сложившуюся систему приема в учебные учреждения, обеспечивают соблюдение разумного баланса интересов госорганов, организаций - заказчиков кадров, учреждений образования, абитуриентов и их родителей. Они также направлены на предотвращение оттока абитуриентов в сопредельные страны, повышение конкурентоспособности учреждений профессионального образования республики и качества отбора наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов.

Указ вступает в силу поэтапно.

С 2022 года начнут предоставляться льготы при поступлении в учреждения высшего образования выпускникам классов спортивно-педагогической и военно-патриотической направленности, детям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, лицам, сдавшим Единый государственный экзамен в России (при поступлении на платную форму обучения).

В 2023 году в силу вступят нормы об увеличении в учреждениях высшего образования процента бюджетных мест на условиях целевой подготовки специалистов по сельскохозяйственным специальностям - до 70% от контрольных цифр приема, по медицинским - до 80%, по иным специальностям - до 60%. При этом расширяется сфера применения целевой подготовки для организаций, расположенных не только в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, но и в иных населенных пунктах.

С нового года при поступлении в учреждения высшего образования закрепляется возможность для выпускников школ поступления в вузы по сертификатам централизованного экзамена. Порядок его проведения будет утвержден Министерством образования. Кроме того, будет расширен перечень лиц, имеющих льготы при поступлении в вузы. В частности, льготами смогут воспользоваться победители университетских олимпиад и отдельные участники заключительного этапа республиканской олимпиады, лица, прошедшие обучение в Национальном детском технопарке.

Со следующего года вводятся дополнительные вступительные испытания для поступающих на специальности, требующие особых управленческих и практических навыков, необходимость наличия стажа работы для получения образования в заочной и вечерней формах.

При поступлении в учреждения среднего специального образования зачисление абитуриентов будет осуществляться по конкурсу среднего балла документа об образовании.
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