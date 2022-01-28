Совет министров Беларуси 27 января 2022 г. принял постановление № 47 «О выплатах в виде субсидий на единицу реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции».

Как сообщает Национальный правовой портал, в 2022 году из местных бюджетов надбавки (за одну тонну) выплачиваются за следующие виды сельхозпродукции, реализованные организациям, осуществляющим деятельность по обработке сельхозпродукции, и (или) направленные в обработку (переработку) на территории Беларуси: молоко коровье – Br28,2; молоко кобылье – Br99,7; молоко козье – Br40,1; молоко овечье – Br28,2; молодняк крупного рогатого скота молочных пород, произведенный на животноводческих объектах по выращиванию и откорму крупного рогатого скота – Br500,8; крупный рогатый скот мясных пород и их помесей – Br500,8; овцы – Br7448,2; шерсть овечья мытая – Br6140,9; шерсть овечья немытая – Br2763,1; просо (классы 1, 2) – Br129,7; ячмень (класс 1) – Br178; гречиха – Br105,1; треста льна-долгунца – в зависимости от номера (№№1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5 и выше) – от Br94,2 до Br235,4.

Выплата надбавок положена юрлицам, включая их обособленные подразделения, имеющим в наличии сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения и производящим сельхозпродукцию. Для юрлиц, которые занимаются данной деятельностью в неблагоприятных для производства сельхозпродукции районах, размер надбавок увеличивается на 1-10 %.

Право разъяснять вопросы применения правового акта предоставлено Министерству сельского хозяйства и продовольствия.

Постановление вступило в силу 30 января 2022 г., при этом размеры надбавок, установленные документом, применяются с 1 января 2022 года.