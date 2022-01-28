Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 9 от 20 января 2022 года утверждены отпускные цены на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, стандартная цена на газ для бизнеса установлена на уровне $264,57 (+$1,25 к прошлому году) или 674,15 (-4,92) рубля за 1 тыс. кубометров без учета НДС при условии потребления до 600 млн. кубометров газа в 2021 году. Курс пересчета в доллары составляет 2,5481 рубля.

«Установить отпускные цены на природный газ без налога на добавленную стоимость при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м при курсе белорусского рубля по отношению к доллару США 2,5481:1 …», - говорится в документе.

При этом для некоторых предприятий установлены льготные цены на газ. Предприятия экономических зон «Великий камень» и «Бремино-Орша», а также Гродно-Азот и БНБК (биотехнологическая корпорация) будут платить за газ $160,42 (+$2,05) или 408,77 (+0,35) рубля за 1 тыс. кубов (здесь и далее цена указана без НДС).

Производителям шерстяных тканей из волокон гребенного прядения и шерстяных тканей из волокон кардного прядения газ обойдется и вовсе по $111 и $137,9 за 1 тыс. кубов соответственно.

Товарищества собственников, организации застройщиков, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения будут покупать газ по $159,6 или 406,7 рубля.

По такой же цене будут оплачивать газ юридические лица, индивидуальные предприниматели, потребляющие свыше 600 млн. кубометров газа в год, кроме производителей азотных удобрений (Гродно-Азот).

Предприятия по производству стройматериалов, стеклозаводы, электроламповые заводы, бумажные фабрики и целлюлозные комбинаты будут платить за газ по $181,25 или 461,84 рубля, цементные заводы – $184,7 или 470,63 рубля.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.