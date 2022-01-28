Постановлением Совета министров № 44 от 26 января утвержден порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства в 2022 году юрлицами.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлен порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства за счет: платежей за лесопользование, исчисленных по срокам уплаты в 2022 году (исключение – платежи, исчисленные организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства), поступлений от реализации лесной продукции, поступлений от ведения охотничьего хозяйства, сумм пеней, уплачиваемых лесопользователями за предоставление юрлицами отсрочки на проведение рубок леса и (или) вывозку древесины, не вырубленной и (или) не вывезенной в установленный срок.

Поступлениями от ведения охотничьего хозяйства являются в том числе поступления от: проведения охотничьих туров, оказания услуг охотничьих комплексов, в том числе в рамках иностранного туризма, включая организацию экскурсий в вольеры для содержания диких животных, экологического туризма, оплаты охотничьих путевок и разрешений на добычу охотничьих животных и охотничьих путевок к ним, оплаты за прохождение специального охотничьего экзамена.

Мероприятия по ведению лесного и охотничьего хозяйства в 2022 году за счет поступлений финансируются юрлицами на основании сметы, утверждаемой вышестоящим органом управления.

Постановление вступило в силу 26 января 2022 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.