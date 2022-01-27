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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЮСТ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ РЕГЛАМЕНТЫ АДМИНПРОЦЕДУР ПО ВОПРОСАМ МЕДИАЦИИ
12:41 28.01.2022
Постановлением Министерства юстиции от 14 января 2022 г. № 3 утверждены регламенты административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, связанных с проведением медиации.
Как сообщает Национальный правовой портал, утвержденным регламентом административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 12.5.1 «Постановка на учет обособленного подразделения юридического лица, обеспечивающего проведение медиации» установлены:
особенности осуществления указанной админпроцедуры;
перечень документов и (или) сведений, необходимых для осуществления админпроцедуры, представляемых заинтересованным лицом;
сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления админпроцедуры;
вид и размер платы, взимаемой при осуществлении адмпроцедуры.
Также утвержден регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 12.5.2 «Снятие с учета обособленного подразделения юридического лица, обеспечивающего проведение медиации». Документом определены:
особенности осуществления админпроцедуры;
документы и (или) сведения, необходимые для осуществления админпроцедуры, представляемые заинтересованным лицом;
действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению административного решения.
Правовой акт принят в соответствии с Указом Главы государства от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования».
Постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г.
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