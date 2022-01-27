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МИНЮСТ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ РЕГЛАМЕНТЫ АДМИНПРОЦЕДУР ПО ВОПРОСАМ МЕДИАЦИИ

12:41 28.01.2022 Постановлением Министерства юстиции от 14 января 2022 г. № 3 утверждены регламенты административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, связанных с проведением медиации. Как сообщает Национальный правовой портал, утвержденным регламентом административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 12.5.1 «Постановка на учет обособленного подразделения юридического лица, обеспечивающего проведение медиации» установлены: особенности осуществления указанной админпроцедуры; перечень документов и (или) сведений, необходимых для осуществления админпроцедуры, представляемых заинтересованным лицом; сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления админпроцедуры; вид и размер платы, взимаемой при осуществлении адмпроцедуры. Также утвержден регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 12.5.2 «Снятие с учета обособленного подразделения юридического лица, обеспечивающего проведение медиации». Документом определены: особенности осуществления админпроцедуры; документы и (или) сведения, необходимые для осуществления админпроцедуры, представляемые заинтересованным лицом; действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению административного решения. Правовой акт принят в соответствии с Указом Главы государства от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования». Постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г.