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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТУТ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
10:55 28.01.2022
С 1 февраля 2022 г. в Беларуси повысится размер детских пособий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты населения, это связано с изменением размера бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения, который с 1 февраля установлен в размере 296,55 рубля.
В связи с этим единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2965,5 рубля (10 БПМ), а при рождении второго и последующих детей — 4151,7 рубля (14 БПМ).
Пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 296,55 рубля (100% БПМ).
Пособие семьям на детей в возрасте от трех до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) с 1 февраля составит 148,28 рубля (50% БПМ).
При этом ежемесячное пособие семьям на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством составит: на ребенка-инвалида — 207,59 рубля (70% БПМ), на других воспитываемых в таких семьях детей — 148,28 рубля (50% БПМ).
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет составит 296,55 рубля (100% БПМ) и с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет - 355,86 рубля (120% БПМ).
Ежемесячное пособие е на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) составит 207,59 рубля (70% БПМ).
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